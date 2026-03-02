Erbakan ve Babacan'dan Ortak Basın Toplantısı - Son Dakika
Erbakan ve Babacan'dan Ortak Basın Toplantısı

02.03.2026 17:22
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, İran'a saldırıları kınayarak Türkiye'nin savunma gücüne dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

Partinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Babacan, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Babacan, bu sürecin tüm bölge için risk teşkil ettiğini, söz konusu saldırıların uluslararası hukukta yerinin olmadığını söyledi. Babacan, "Bu saldırıyı en şiddetli ifadelerle kınadığımızı zaten saldırının başladığı gün ifade etmiştik. Aynı şekilde tekrar ediyoruz." dedi.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yönelik karşılık verdiği saldırıların çatışma alanını genişlettiğini belirten Babacan, çok dikkatli olunması gereken bir dönemden geçildiğini vurguladı.

Türkiye'nin askeri kapasitesine işaret eden Babacan, "Baştan beri Türkiye'nin hava sahasının bu operasyonda kullanılmasına asla izin verilmemesi çok önemli bir konudur. Bunun kararlılıkla devam ettirilmesi gerekir." diye konuştu.

"Çatışmalar orta ya da uzun vadede Türkiye'ye sıçrayabilir mi?" tartışmalarının yaşandığına dikkati çeken Babacan, şu ifadeleri kullandı:"

"Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni başka bir ülkeyle kıyaslamasın, başka bir ülkeyle mukayese etmesin. Bizim bu coğrafyadaki varlığımız, gücümüz, yüz yıllardır ortaya koyduğumuz devlet geleneği ve dirayet başka hiçbir ülkeyle mukayese edilmez. Kim olursa olsun Türkiye'de hangi iktidar iş başında olursa olsun, nasıl zamanında rahmetli Erbakan Hocamız bütün dünyaya meydan okuyarak Kıbrıs'ı savunduysa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet bugün varsa, bugün de yarın da bundan sonra da bu ülkeyi kim yönetirse yönetsin bu dirayetli tutum aynen devam eder. Türkiye'nin gücünü hiç kimse test etmeye çalışmasın."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği saldırılarda hastane ve okulun hedef alındığını hatırlatan Erbakan, "Daha ilk günden gerçek yüzlerini ve kimliklerinin ne olduğunu bir ilkokulu ve bir hastaneyi bombalayarak gerçek niyetlerini maalesef göstermiş oldular." dedi.

Erbakan, Türkiye'nin güvenliği açısından İncirlik ve Kürecik Radar Üssü'nün tüm yetki ve denetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerinde olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Ziyaretin verimli ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini aktaran Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüş alışverişlerinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

