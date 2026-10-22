Erdem ALTSO görevini Tuna'ya devretti, yeni yönetime destek sözü verdi - Son Dakika
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Erdem ALTSO görevini Tuna'ya devretti, yeni yönetime destek sözü verdi

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Erdem ALTSO görevini Tuna\'ya devretti, yeni yönetime destek sözü verdi
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ALTSO'da düzenlenen devir teslim töreninde Mustafa Tuna, başkanlığı Eray Erdem'den devraldı. Erdem, oda binası, Güzel Vadi OSB, yoğun bakım ünitesi ve teknokent projelerinin yeni dönemde tamamlanmasını isteyerek yeni yönetime destek sözü verdi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Eray Erdem'den devraldı. Törende konuşan Tuna, "Bizler bu göreve sadece bir yönetim değişimi olarak değil, geçmişten aldığımız güçlü bağları geleceğin dünyasıyla, dijitalleşmeyle ve yeni nesil ticaret anlayışıyla buluşturmak amacıyla geldik" dedi.

Eray Erdem ise görev süresince hayata geçiremedikleri projelerin yeni dönemde tamamlanmasını temenni ederek, "Alanya'ya olan sevdamız ve borcumuzdan dolayı dimdik yanınızda dururuz" diye konuştu.

10 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ALTSO organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna için devir teslim töreni düzenlendi. Törende görevi devralan Tuna, 2022-2026 yılları arasında ALTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Eray Erdem'e, odaya ve Alanya iş dünyasına sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Tuna: "Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışıdır"

Törende konuşan ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, odanın köklü tarihine, kültürüne ve dayanışma ruhuna yakışır bir devir teslim töreninde bir araya gelmekten onur duyduğunu belirtti. Eray Erdem ve ekibine teşekkür eden Tuna, "Odamıza yıllarını veren, vizyonu ve emeğiyle kurumsal yapımızı güçlendiren, şehrimizin ekonomik kalkınmasında çok önemli izler bırakan kıymetli Eray başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere teslim ettikleri bu güçlü kurumsal mirası ve birikimi korumak bizim için en büyük sorumluluktur" dedi.

Göreve yalnızca bir yönetim değişikliği olarak bakmadıklarını ifade eden Tuna, geçmişten gelen güçlü bağları geleceğin dünyasıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Tuna, "Üyelerimizin her an yanında olan, sorunlara hızlı ve akılcı çözümler üreten, şehrimizin küresel pazardaki rekabet gücünü artıran dinamik bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışıdır. Hedefimiz, devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımak, odamızın kapısını ve gönlümüzü her üyemize sonuna kadar açık tutmaktır" diye konuştu. Kendilerine duyulan güven dolayısıyla üyelere teşekkür eden Tuna, yeni dönemin ALTSO, Alanya ve ülke ticareti için hayırlı olmasını diledi.

Erdem: "Alanya'ya hizmet için desteğe hazırız"

Görevi devreden Eray Erdem ise başkanlık dönemi boyunca çatışma ve çekişmeden uzak durmaya özen gösterdiklerini belirtti. Zaman zaman kırgınlıklar ve sıkıntılar yaşadıklarını ancak uzlaşı anlayışından vazgeçmediklerini dile getiren Erdem, "Göreve gelmeden önce de göreve geldikten sonra da hep dile getirdiğim bir konu vardı. Çatışmadan, çekişmeden uzak duracağız demiştik. Dönem dönem bizim de kızdığımız, daraldığımız, kırıldığımız anlar oldu. Ancak kendimize verdiğimiz sözden dolayı hep kendimizi frenledik. Dilimizle, gönlümüzle ve aklımızla çatışmasızlığa alıştık. İyi ki öyle yapmışız" ifadelerini kullandı.

ALTSO'nun Alanya'da barışın, uzlaşının ve kurumlar arası iş birliğinin merkezi olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, iş dünyasının çatışmadan hoşlanmadığını belirterek, "Anadolu'da güzel bir söz vardır; 'Kavga olan evden kimse kız istemez.' Dolayısıyla kavga olan şehre de hizmet gelmez. Buranın, hizmetin başkenti ve başlangıç noktası olması gerekiyor. Elbette tartışmalar ve farklı fikirler olacaktır ancak uzlaşı diliyle, makulde buluşma anlayışıyla Alanya ticaretine hizmet edileceğine hiçbir şüphem yok" dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Mustafa Tuna'yı tebrik ettiğini hatırlatan Erdem, yeni yönetimin ihtiyaç duyması halinde destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Erdem, "Odamızın yoluna daha güçlü devam edebilmesi ve Alanya ticaretine katkı sunmak adına destek vermekten her zaman mutluluk, şeref ve gurur duyarız. Dört yıllık görev dönemimizi tamamladık. Günün sonunda Alanya kamuoyuna mahcup olacak hiçbir hal ve hareketimiz olmadı. Bundan sonraki süreçte de kendi hayatımızda ve iş dünyasında aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdem'den yeni yönetime dört önemli proje

Görev süresince hazırlıklarını yürüttükleri projelerin hayata geçirilmesini temenni eden Erdem, oda binası, Güzel Vadi Organize Sanayi Bölgesi, hastaneye kazandırılması planlanan yoğun bakım ünitesi ve teknokent projelerine dikkati çekti. ALTSO'nun yeni hizmet binası için yer tahsis edildiğini ve zemin etüdü çalışmalarına başlandığını belirten Erdem, projenin yeni dönemde hayata geçirilmesini istedi. Güzel Vadi Organize Sanayi Bölgesi projesinde çalışmaların yüzde 99 seviyesine ulaştığını ve projenin askı sürecinin tamamlandığını ifade eden Erdem, bu projede de uygulama aşamasına geçilmesini temenni etti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun bakım ünitesi kazandırılması konusunda verilen sözün yerine getirilmesinin önemine değinen Erdem, üniversiteyle birlikte yürütülen teknokent projesinin de Alanya açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erdem, "Bunlar Alanya adına önemli ve elzem projeler. Süreç içerisinde destekle ilgili bir talebiniz olursa bir dostunuz, kardeşiniz ve arkadaşınız olarak Alanya'ya olan sevdamız ve borcumuzdan dolayı dimdik yanınızda dururuz. Destek vermekten büyük gurur ve onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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