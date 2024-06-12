Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Almanya merkezli Aussiedlerbote medya organı, Erdoğan'ın değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtti. Euronews ise siyasi yumuşamada bir adım daha atıldığını vurguladı. Bulgaristan Haber Ajansı BTA ise görüşmeyi iade ziyaret olarak nitelendirdi.

12.06.2024 12:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesi dünya basınına yansıdı.

Almanya merkezli Aussiedlerbote medya organı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişiklik yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdiğini' belirterek "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezini ziyaret etti. Söz konusu bu ziyaret sırasında Mayıs ayında ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği CHP lideri Özgür Özel ile görüştü" dedi.

EURONEWS: SİYASİ YUMUŞAMADA BİR ADIM DAHA ATILDI

Avrupa ağırlıklı yayın yapan medya organı Euronews "Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne 18 yıl sonra ziyaret: Neler konuşuldu?" başlığıyla görüşmeyi manşetine taşıdı. Haberde "Muhalefet liderlerinin, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri ile başlayan siyasi yumuşamada bir adım daha atıldı" denildi.

Bulgaristan Haber Ajansı BTA ise "Salı günkü toplantı aslında Erdoğan'ın Özel'in geçen ay kendisine gerçekleştirdiği, yapıcı ve verimli bir atmosferde geçen ziyarete bir iade ziyareti niteliğinde" ifadeleriyle haber verdi.

Kaynak: DHA

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