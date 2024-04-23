Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

23.04.2024 23:42  Güncelleme: 00:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda salonda bulunan Fatih Erbakan'ı çaya davet etmedi

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL VE DİĞER SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi

FATİH ERBAKAN DAVET EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise davet edilmedi.

Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda salonda bulunan Fatih Erbakan'ı çaya davet etmedi

"AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİRMEDİK, HATTA BAZI YERLERDE MHP KAYBETTİRDİ"

Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi


"CUMHUR İTTİFAKI'NDA DEĞİLİZ HERHALDE"

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serkan kurt: evet sen kaybettirdi. 2 6 Yanıtla
  • EKREM Korkmaz: Binali Yıldırım ile Aksakallılar ne alaka :) hala aynı hatayı yapıyorlar nedense … 3 2 Yanıtla
  • Zafer Koç: Allah bir insanı çapsız etmesin… 2 2 Yanıtla
  • Abdullah Kara: İsabetli olmuş 0 0 Yanıtla

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