Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL VE DİĞER SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da davet edildi.

FATİH ERBAKAN DAVET EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise davet edilmedi.

"AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİRMEDİK, HATTA BAZI YERLERDE MHP KAYBETTİRDİ"

Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." diye konuştu.





"CUMHUR İTTİFAKI'NDA DEĞİLİZ HERHALDE"

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." karşılığını verdi.