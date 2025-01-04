Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler (2)

Politika

'CHP'NİN HİZMET DÜŞMANLIĞI ASLA DEĞİŞMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu acı gerçeği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları, muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oldu. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar, Çorum'la birlikte Samsun'un da beklediği hızlı demir yoluna saldırıyorlar. Vekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçileriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı. İster kara, ister demir, ister hava yolu olsun, yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. Yol demenin ulaşım demek, sanayi, turizm, üretim, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşmek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki 'İstemezük' dışında bir kelime bilmiyorlar. Böyle bir siyaset olur mu? Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız; kendinizi fazla yormayın. Konser faturalarına bakın, para kulelerine bakın. Sayın Özel ve şürekası, Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a, Çorum'a gelsin; hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz" dedi.

Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,