Erdoğan Güneysu'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

Politika

ERDOĞAN, BABA OCAĞI GÜNEYSU'DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Ordu 8'inci Olağan İl Kongresi'nin ardından helikopterle ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Merkez Camisi önünde kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan hemşerilerini selamlayan Erdoğan, araçtan inip, sohbet etti ve fotoğraflar çektirildi.

'BURADAN ÇOK DAHA FARKLI BİR SES ÇIKMASI LAZIM'

Otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Burası bizim baba yurdu, ana yurdu ve her zamanki gibi sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, bu gösterdiğiniz ilgi alakaya karşı şahsım, heyetim olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizin daim eylesin. Bu vesileyle komşum Mehmet ağabey rahmetli olmuş; mekanı cennet olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içerisinde daima bu birliğinizi, beraberliğinizi inşallah süratlendirip ev ev dolaşmak suretiyle kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum. Size güveniyorum. Onun için bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber inşallah Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız" dedi.

Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşların yazılı taleplerini korumaları aracılığıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' diyen çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Rize ve Trabzon'da AK Parti olağan il kongrelerine katılacağı belirtildi.

Mehmet Can PEÇE/ RİZE,