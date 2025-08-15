Erdoğan'dan Al Jazeera'ye Makale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makalesi Katar merkezli Al Jazeera'de İngilizce ve Arapça olarak yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makalesi Katar merkezli Al Jazeera'de İngilizce ve Arapça olarak yayımlandığını açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı 'İnsanlığın Vicdanı Gazze'de Sınanıyor' başlıklı makalesinde dünyayı bu vahşete karşı harekete geçmeye çağırdı. Cumhurbaşkanımızın makalesi Katar merkezli Al Jazeera'de İngilizce ve Arapça olarak yayımlandı" ifadelerine yer verdi.

Duran paylaşımında, açlık, susuzluk ve salgın hastalık riskinin, Gazze'yi topyekün bir insani çöküşe sürüklediğini belirterek, "Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bini aşkın Filistinli, İsrail saldırılarında öldürülmüştür. Bu tablo yalnızca savaşın değil, sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir. Söz konusu vahim manzara karşısında dünyanın sessizliği ya da cılız tepkileri, yalnızca acıyı derinleştirmekte ve zulmün devamına zemin hazırlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA