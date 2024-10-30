Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

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AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına da değindi. "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" çıkışında bulunan CHP lideri Özel'e tepki gösteren Erdoğan "Terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken, zâtı aliniz rahatsız oluyor diye attığımız adımlardan geri durmayacağız" dedi.

30.10.2024 13:00
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alınırken gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özer'in gözaltına alınması üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARDAN GERİ DURMAYACAĞIZ

Özel'in "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" çıkışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu yerde adil bir yönetim olmaz. Bunları da öğrenmeye mecbursun.

Coğrafyamız bir ateş çemberine dönmüşken, terör örgütü Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın! Rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması sonrasında "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" açıklamasında bulundu.

NE OLDU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 694 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

"ARAMA İŞLEMLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

Erdoğan\'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'in gözaltına alınmasına ilk yorum

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Murat:
    Özgür Özel bey lütfen karar veriniz.!! Mustafa Kemal'in mi askeri olacaksınız yoksa bebek katili Apo'nun mu askeri olacaksınız.!! 280 85 Yanıtla
  • Emin Erol:
    CHP ye terörist diyenler önce kendilerine baksınlar en büyük terörist kim acaba teröre kucak açan şivan Perver le barzani ile görüşüp külliye ye sarı kırmızı yeşil bayrak çektiren kim acaba. kimse chp ye terörist diyemez 157 178 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi Erdoan dır başka sebep aramayın 129 171 Yanıtla
  • orko Şato:
    bebek katili ni meclise davet eden ,kuklayı, yedek tekerlegi yoneten kim acaba 147 74 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    İşine geldimi nasılda anlık dahil oluyor:) Ama sana kızmıyorum senin öyle bir seçmenin varki. Osursan reisin bir bildiği var, onda bile keramettir ararlar, reis ozon tabakasına nota verdi diyecek milyonlarca insan var. O yüzden sadece seyrediyorum. Gün gelecek bu dünya sanada kalmayacak, toprak olup gideceksin… 99 72 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Tipi Tip özgür ?? 90 61 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sn Erdoğan karşışmasa ihtimal verebilirdim suçlu olabileceğine ama 2 saat arayla Erdoğan’ın konu hakkında konuşması olayı nertleştirdi eyyyy ekepe bu tezgahlar işe yaramıyor 73 73 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Muhalif belediyelere operasyon başladı.. 77 68 Yanıtla
  • Bu Kim:
    yunuss seninde kuyruk acin var reisle 62 55 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haklısınız efendim 22 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum - Son Dakika
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