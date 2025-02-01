Erdoğan'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi. "Ölmeden önceden tek dileğim Cumhurbaşkanımızı görmek" diyen yaşlı kadınla samimi bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

01.02.2025 17:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ziyareti sırasında 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi. Sakallı'nın kendisiyle tanışma isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, yaşlı kadınla samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, GÜLSÜM TEYZEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

"HİÇ EVLADI YOK DİYORLAR, BEN VARIM"

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi. Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Erdoğan\'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Yaşam, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • B BAYRAKTAR:
    Evlat olsa sevilmez sözü geldi aklıma :) 326 160 Yanıtla
  • Ahmet Kaptı:
    Reis aldığın çok dualar var yolun açık olsun 108 188 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gülsüm Teyze sen evlat görmedin böyle zalim 163 56 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülkeye Zalim Evlat 148 46 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    emekli maasi 14000 lira olan teyze 134 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îblis 125 18 Yanıtla
  • Tatar9515:
    teyze kabul etme bak günaha girme 92 16 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Gecen yılı biri emekli yıli ilan etmişti yanlış hatirlamiyorsam kimdi acaba vioemedim:))) 61 15 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bu sahte şirinliklerde fayda etmeyecek gideceksiniz 51 11 Yanıtla
  • Mustafa:
    Gülsüm teyzenin suçu ney ? 2 2 Yanıtla
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