Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık

Erdoğan\'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye\'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, ''Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.'' ifadelerini kullandı.

17.08.2024 16:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

"DEPREM TEHDİDİ ALTINDAKİ BİR ÜLKE OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." dedi.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak ise, "6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkanlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarık yücel: Aynen. Son depremde belli oldu aklınızdan cıkarmadığınız. 13 2 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: tabii ya İstanbul'un %70'i Kaçak binalarla dolu 6 2 Yanıtla
  • Oooo: Yanlış yönelme var. Deprem olacak yerde İstanbul'da yenileme yapılmalı acil. Deprem olan yerde Maraş'ta yeniliyoruz Orası enerjiyi boşalttı 500 sene rahat 3 2 Yanıtla

16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
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