Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı

18.05.2022 14:28

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ağır sözlerle yüklenen Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılar tartışması kirli bir planın parçasıdır. Hiçbir değeri olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki mülteci tartışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil oldu. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden Ümit Özdağ'a yüklenen Erdoğan, "Hiçbir değeri olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz. Bize sığınan mazlumların haklarını savunmayı bir medeniyet sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi.

"MAZLUMLARIN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde yaşayan Suriyeli sığınmacılar tartışması kirli planın parçasıdır. Bizi endişelendiren CHP'nin başındaki zatın aynı küçük siyaseti, ülkede kin ve nefret tohumları atma pahasına sürdürmektedir. Bu parti ülkemizin açık kapı politikasının yetersizliğinden, kalıcı çözüm arayışlarına girilmemesinden, bu insanların toplumsal hayata katılım gibi hizmetlerin verilememesinden söz ediyor. CHP'nin kin, nefret kokan sözlerinin karşı çıkıyor mazlumların yanında yer alacağımızı söylüyoruz."

NELER YAŞANMIŞTI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Ümit Özdağ'ın Suriyeli mültecilerle ilgili kendisine verdiği cevabın okunmak istenmesine sinirlenerek, "Hayır, kabul etmiyorum. Hayvandan aşağı biridir. Onun seviyesine inmem" diye tepki göstermişti. Özdağ da Soylu'ya çağrıda bulunarak ertesi gün İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitmişti.

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Suriyeli, Mülteci, Politika, Güncel, Son Dakika

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