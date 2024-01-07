 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan'ı aday gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan'ı aday gösterdi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına partisinin adayı olarak Osman Zolan'ı açıkladı.

Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan\'ı aday gösterdi
07.01.2024 - 15:45,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına partisinin adayı olarak Osman Zolan'ı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 25 kentte partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin konuşmalarıyla başlayan programın devamında belediye başkan adayları birer birer sahneye çağrılarak kamuoyuna duyuruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise mevcut belediye başkanı Osman Zolan tekrardan Ak Parti'nin adayı olarak resmen açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Zolan, AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan'ı aday gösterdi - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan'ı aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement