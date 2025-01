Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

MÜJDELER ART ARDA GELDİ

Art arda müjdeler açıklayarak yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin 81 ilimizin tamamında devreye alındığını ifade eden Erdoğan, doğum yardımlarına yapılan düzenlemenin detaylarını da paylaştı.

"KONUT DESTEK UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan "Evlilik desteği 81 ilde uygulanacak. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK ŞARTLARI LİSTELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konulan ağır evlilik şartları listelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sosyal medyaya da düşen listeler üzerinden ağır ifadeler kullandı.

"YOLUN BAŞINDAYKEN UMUTLARI KIRILIYOR"

Erdoğan "Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor daha yolun başındayken umutları kırılıyor" dedi.

LİSTE SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği listelerden biri geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşmüştü. İşte o liste;