Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü - Son Dakika
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Politika

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

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Beştepe'deki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne koyulan istek listelerine tepki gösterdi. Erdoğan "Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor daha yolun başındayken umutları kırılıyor" dedi.

13.01.2025 15:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

MÜJDELER ART ARDA GELDİ

Art arda müjdeler açıklayarak yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin 81 ilimizin tamamında devreye alındığını ifade eden Erdoğan, doğum yardımlarına yapılan düzenlemenin detaylarını da paylaştı.

"KONUT DESTEK UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan "Evlilik desteği 81 ilde uygulanacak. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

EVLİLİK ŞARTLARI LİSTELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konulan ağır evlilik şartları listelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sosyal medyaya da düşen listeler üzerinden ağır ifadeler kullandı.

"YOLUN BAŞINDAYKEN UMUTLARI KIRILIYOR"

Erdoğan "Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor daha yolun başındayken umutları kırılıyor" dedi.

LİSTE SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği listelerden biri geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşmüştü. İşte o liste;

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

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Son Dakika Politika Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Şevki Sünger:
    Hazreti muhammedden örnek veriyor. Hazreti Muhammed sen gibi mi yaşamış. Senin gibi sarayda mi yaşamış manda yoğurdu kestane balı mi yemiş yüzlerce koruma ile mi gezmiş. Sen kadar hazineden para mı harcamış karısına milyonlarca liralık çanta mi almış. Önce sen onun gibi yaşayacaksın sonra millete diyeceksin ki hazreti Muhammed gibi yaşayın 315 23 Yanıtla
    Hakan Arslan:
    Vesselam... 0 0
  • monşer null:
    Türkiye Bitti Suriye Kaldı Başınız Sağolsun 176 21 Yanıtla
  • Cem Sena:
    Bu çocuk yardımları Suriye' lilere yarar! 164 22 Yanıtla
  • Kemsl:
    Reis çocuklar bir şekilde evlenir,ikinci evlilik için planınız yok mu? 107 22 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    Reise güven kalmadı ki. sözde enflasyona göre asgariye %30, emekliye %15 zam ver , fakat her türlü giderlere %40 ve üzeri zam yap. Bir lokma ver, girmeyen 2'nci lokmayı istifra yoluyla geri al. gel de inan evlen ve çocuk yap. 113 7 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    kimsenin çocuğun da gemicikler yok.. çocuğunuz ne iş yapıyor gemicikleri var demiyor 102 13 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Biz halk olarak hükümet ten fazla bir şey istemiyoruz. İsraf yapmayın yeter.. Kullanın yerli ve milli araçları 99 0 Yanıtla
  • Ramazan Gokmen:
    3 çocuk yap 9 yıldır 600 TL ilk çocuk 200 ikinci çocuk 400 üçüncü çocuğa 600 insan nereye harcayacağıni düşünüyor 80 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İyi bari dayının kumar borcunu ödeyin dememiş.. Biz de proleterya için sosyalist devrim istiyoruz.. 64 8 Yanıtla
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