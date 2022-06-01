Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük - Son Dakika
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Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük

01.06.2022 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. Gezi direnişini 9'uncu yıldönümünde hedef alan Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLAR BİRA ŞİŞELERİYLE CAMİNİN İÇİNE PİSLEMİŞTİ"

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili sert sözler kullanan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." dedi.

"ASKERİ DARBE YAPMA CÜRETİNDE BULUNDULAR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir. Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ'nün emniyet-yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular."

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