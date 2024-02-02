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Politika

Erdoğan Helikopterle İstanbul'a Gitti

Erdoğan Helikopterle İstanbul\'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gerçekleştirdiği programın ardından helikopterle İstanbul'a hareket etti.

02.02.2024 20:06
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HELİKOPTERLE İSTANBUL'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldiği programın ardından, helikopterle İstanbul'a gitti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erdoğan Helikopterle İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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