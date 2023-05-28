Erdoğan'ı tebrik eden Muharrem İnce, muhalefete çağrı yaptı: Nerede yanlış yaptık diye kafa yorun

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14'le seçimi kazandı.

İNCE, ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Seçim sonrası gözlerin çevrildiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden İnce, "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" dedi.

MUHALEFETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Paylaşımının devamında seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağını belirten İnce, "Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte İnce'nin o paylaşımı;