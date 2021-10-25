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Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar - Son Dakika

Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar

25.10.2021 09:23

10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıdan sonra Erdoğan bu isimlerin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için talimat verdi. Bu konu hakkında değerlendirmeler yapan Abdullah Gül, "Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde bir bildiri yayınladı. Tepki çeken bu çağrı sonrasında büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise büyükelçilere "Kimsiniz siz? Bize ders vermek haddinize mi?" diyerek seslendi. Erdoğan ayrıca büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini açıkladı.

"KRİZİ BÜYÜTMEK TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA DEĞİL"

Bu gelişmeler sürerken Abdullah Gül, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu. "Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Ben de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptım. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık. Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük."

"BAŞKA KRİZLERİN ÖNÜNÜ AÇAR"

Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini kaydederek şunları söyledi: "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım."

Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar

cumhurbaşkanı, Osman Kavala, Abdullah Gül, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar - Son Dakika
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