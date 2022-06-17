Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konuşmada Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu söyledi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu çağrısına FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çağır beni televizyon kanalına, hesaplaşırız. Ben de orada adayı açıklarım" dedi.