Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

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2006 Miss Turkey Güzeli Seda Sarıbaş, AK Parti'deki kongre sonrası görevlendirmeler kapsamında AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı olarak atandı. Aydın Milletvekili olan Sarıbaş, ocak ayında düzenlenen Aydın İl Kongresi öncesi çocuklarla beraber gülerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öptüğü anlar gündeme oturmuştu.

18.03.2025 08:36
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AK Parti'de kongre sonrası parti içi yapılanmada yeni görevlendirmeler devam ederken dikkat çeken bir atama yapıldı. 2006 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli unvanını kazanan Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Görev değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sarıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen'in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildim. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sayın Mustafa Şen'e teşekkürlerimi sunuyorum."

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

ERDOĞAN İLE DİKKAT ÇEKEN ANI

Geçtiğimiz ocak ayında AK Parti Aydın İl Kongresi'ne katılan Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi anlarıyla gündeme gelmişti. Kongrede çocuklarla birlikte Erdoğan'ın elini öpen Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'ndan 200 lira harçlık almasıyla da konuşulmuştu.

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Anne tarafından Trabzonlu baba tarafından ise Adanalı doğma büyüme İstanbullu olan Seda Sarıbaş 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. Modellikten işletmeciliğe geçen Sarıbaş, Anadolu üniversitesinde Çalışma Ekonomisi lisansını tamamladı ve ardından sosyoloji yüksek lisansı yaptı.

Sarıbaş AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

Seda Sarıbaş son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili oldu.

Erdoğan\'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AHMET YILMAZ:
    Vah ananam vah ne günlere kaldik elle etek öpenler hiç alakasi olmayan görevlere getiriliyorlar TÜRKÎYEYÎ TÜRKÎYEYÎ oldu olali böyle bir zulüm görmedi 118 31 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    artık ölene kadar emekli mv maaşını alır buda bi dönem yap emekliligi kap yazık ülkeye 90 12 Yanıtla
  • Haan:
    ne uğraşacam kendi yeteneklerimi göstermek için yarın gidip bi el öptüm mü tamam benim iş 58 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Reis beni de iyi bir yere ata,her tarafından öperim diyen yerli ve milli fikir insanları bunlar. 30 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yala 29 5 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    ÖP ELİ KAP PARAYI ÖP ELİ KAP KOLTUĞU ÖP ELİ KAP SARAY MUTFAĞINI ÖP ELİ BİN SON MODEL AUDİYE ÖP ELİ ALLLLAAAAHHHH RAZİİİİİ 16 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    tam yakala ne olucak 9 2 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    maaşallah güzel çok güzel 2 0 Yanıtla
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