Erdoğan\'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

AK Parti'de kongre sonrası parti içi yapılanmada yeni görevlendirmeler devam ederken dikkat çeken bir atama yapıldı. 2006 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli unvanını kazanan Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Görev değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sarıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen'in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildim. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sayın Mustafa Şen'e teşekkürlerimi sunuyorum."

ERDOĞAN İLE DİKKAT ÇEKEN ANI

Geçtiğimiz ocak ayında AK Parti Aydın İl Kongresi'ne katılan Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi anlarıyla gündeme gelmişti. Kongrede çocuklarla birlikte Erdoğan'ın elini öpen Sarıbaş, Cumhurbaşkanı'ndan 200 lira harçlık almasıyla da konuşulmuştu.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Anne tarafından Trabzonlu baba tarafından ise Adanalı doğma büyüme İstanbullu olan Seda Sarıbaş 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. Modellikten işletmeciliğe geçen Sarıbaş, Anadolu üniversitesinde Çalışma Ekonomisi lisansını tamamladı ve ardından sosyoloji yüksek lisansı yaptı.

Sarıbaş AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

Seda Sarıbaş son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili oldu.