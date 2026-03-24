Erdoğan\'ın Evine Led Işıkla İmza

24.03.2026 13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'yi ziyareti sırasında ana baba ocağındaki evinin karşısındaki tepeye led ışıkla imzasının çizildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilini ana baba ocağı Güneysu ilçesinde geçirdi. Erdoğan'a sürpriz yapmak isteyen hemşehrileri konutunun bulunduğu mahallenin karşısındaki tepeye kendisinin imzasını led ışıklarla çizdi. İlçenin her yerinden görünen imza herkesin olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş.

Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını çok beğendiği için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız "2027 yılında burada farklı bir çalışma olmuştu. Partimizin logosunun çalışması vardı. Cumhurbaşkanımız gelmeden önce heyecanla onu mutlu edebilecek bir fikir arayışı içerisindeydik. Aklımıza Cumhurbaşkanımızın imzasını kendi ilçesinde bulundurmak geldi ve 'Nasıl yaparız?' diye çalışmalara başladık. Önce ilk çalışmayı yapanı bulduk, ondan sonra da etap etap bu şekle geldi. Yapacağımız projenin imza olması biraz zorladı bizi. Özellikle imza olması da benim bu imzaya yönelimim olması. Güneysu ilçesinin üzerinde olacağı için boyutu biraz bizi zorladı ama güzel oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzayı gördükten sonra beğendiğini kaydeden Yıldız "Öncelikli motivasyonumuz Cumhurbaşkanımızın Rize'de bayram tatilini geçirebilmesiydi. Daha önce böyle hiç boşluk olmamıştı. Sürekli programlar için geliyordu. Bizde onu motive etmek, ona bir hediye vermek istedik. Kendisine görüp görmediğini sordum ve gördüğünü, çok mutlu olduğunu bize iletti. Cumhurbaşkanımızın sadece ülkemizde değil daha ismini bile bilmediğimiz mazlum coğrafyalarda imzasının olduğunu biliyorduk, bizde ülkemizde bunu ata topraklarında yapmak istedik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

