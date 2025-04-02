Erdoğan\'ın \'Nevruz\' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda, Nevruz'un resmi bayram ilan edileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından AK Parti, konuya ilişkin yasal düzenleme için harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'in haberine göre, çalışmalara Ramazan Bayramı sonrasında başlanacak.

TÜRK DÜNYASI'NA ORTAK BAYRAM HEDEFİ

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nevruz Bayramı'nın yalnızca Türkiye'de değil, Türk Dünyası'nda ortak bir bayram olarak kutlanması hedefleniyor. Şu anda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde resmi tatil olan Nevruz'un, Türkiye'de de resmiyet kazanması için yasa değişikliği gündeme gelecek.

ÇALIŞMALARA KÜRŞAT ZORLU ÖNCÜLÜK EDECEK

Bu süreci, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun yöneteceği öğrenildi. Zorlu, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmış ve Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarda önemli bir rol üstlenmişti.

TÜRKEŞ: İYİ NİYET ARAMIYORUZ

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş ise söz konusu gelişmenin İmralı sürecine denk gelmesine dikkati çekti. Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkışı olduğunu belirten Türkeş, şunları söyledi:

"Türk Ergenekon Bayramı. Zaten millet olduğumuzun da ispatı. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Ortak değerimiz... Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK'lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil. Ama maalesef arkasında iyi niyet aramıyoruz. Çünkü hep negatif ve garip şeyler oluyor son zamanlarda ülkemizde."