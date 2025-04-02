Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan\'ın \'Nevruz\' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi süreci başlıyor. Çalışmalara, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu öncülük edecek.

02.04.2025 09:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda, Nevruz'un resmi bayram ilan edileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından AK Parti, konuya ilişkin yasal düzenleme için harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'in haberine göre, çalışmalara Ramazan Bayramı sonrasında başlanacak.

TÜRK DÜNYASI'NA ORTAK BAYRAM HEDEFİ

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nevruz Bayramı'nın yalnızca Türkiye'de değil, Türk Dünyası'nda ortak bir bayram olarak kutlanması hedefleniyor. Şu anda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde resmi tatil olan Nevruz'un, Türkiye'de de resmiyet kazanması için yasa değişikliği gündeme gelecek.

ÇALIŞMALARA KÜRŞAT ZORLU ÖNCÜLÜK EDECEK

Bu süreci, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun yöneteceği öğrenildi. Zorlu, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmış ve Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarda önemli bir rol üstlenmişti.

TÜRKEŞ: İYİ NİYET ARAMIYORUZ

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş ise söz konusu gelişmenin İmralı sürecine denk gelmesine dikkati çekti. Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkışı olduğunu belirten Türkeş, şunları söyledi:

"Türk Ergenekon Bayramı. Zaten millet olduğumuzun da ispatı. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Ortak değerimiz... Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK'lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil. Ama maalesef arkasında iyi niyet aramıyoruz. Çünkü hep negatif ve garip şeyler oluyor son zamanlarda ülkemizde."

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Kültür Sanat, Kürşad Zorlu, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • sus ceo:
    Halktan kopan bu iktidar, yakında Apo'yu cezaevinden çıkarır. Son umutları katil Apo bunların. Emekliler açlık sınırının altında yaşıyor ama bunlar başka ve boş işlerle uğraşmaya devam ediyor. Sarayda sefa sürenler halkın ekonomik sıkıntılarının sebebidir. 98 12 Yanıtla
  • poyraz can:
    ülkenin tek sıkıntısı, tek derdi nevruz ve 21 mart resmi tatil değil mi? 65 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bence nevroz u resmi tatil kesin yaoacak reiz ve, büyük ihtimal apo nün kutlu günü falan olur, apoya hediye edecek anlaşılan 34 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    halka sordunuzmu canı ne isterse yapan bir iktidarla yönetiliyoruz 33 5 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bence memurlar için haftanın 4 gunh tatil olmalı, yazın da 2 ay yaz tatili olmalı, resmi ve dini bayramlar yetmiyor, 365 günün 100 günü çalışmak mı olur, özel sektör bayram izni demeden hafta da 6 gün çalışıyor zaten, devlete kapağı atana neden çalışsın ki bence mantıklı 25 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    MİT BAŞKANI SURİYE DE İRAK DA NOKTA ATIŞI YAPIYORSUNUZ SİZE ZAHMET BU ÖZGÜR E DE Bİ EL ATIN 3 17 Yanıtla
  • osman şahin:
    KÜRT,LERİN NEVROZUNU BİLE SAHİPLENDİNİZ 11 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    vay be geri viteste nerden nereye kesin öç alan şerefsizi in talimatıdır. 10 0 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar:
    BOŞ İŞLERLE İŞTİGALDE YENİ BİR TAVAN.. 8 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Türk için değil hevaller için yapiyor!!! 7 0 Yanıtla
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