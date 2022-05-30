Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü! - Son Dakika
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Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü!

30.05.2022 23:38

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine olası yeni bir operasyon sinyali vermesinden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin hazırlıklarını yaptığı sınır ötesi operasyon başta olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci ve Ukrayna'daki gelişmeler masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna'daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

BÖLGESEL KONULARDA İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI DİLE GETİRİLDİ

Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması'nın hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi. Görüşmede Ukrayna'daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

UKRAYNA SAVAŞI

Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi" denildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildiği aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı. PKK/PYD/ YPG terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi."

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Kaynak: DHA

İbrahim Kalın, Ukrayna, Türkiye, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü! - Son Dakika


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