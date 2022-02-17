Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin belediyelerine çağrı yaparak, "En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda Ankara'da su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başlandığını hatırlattı.

Yavaş paylaşımında "Sevgili hemşehrilerimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, su satış tarifemizde %8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana % 1 olarak uygulanmaktadır" dedi.