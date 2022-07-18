Erdoğan İran'a gidiyor! Rusya'nın da katılacağı üçlü zirvede bölgesel konular masaya yatırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan İran'a gidiyor! Rusya'nın da katılacağı üçlü zirvede bölgesel konular masaya yatırılacak

18.07.2022 00:33

Erdoğan, bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Resmi ziyaret kapsamında, Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da yapılacak.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

RUSYA VE İRAN'LA ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

MASADA BÖLGESEL KONULAR VAR

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/ YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' görüştü
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Tahran, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan İran'a gidiyor! Rusya'nın da katılacağı üçlü zirvede bölgesel konular masaya yatırılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
00:18 Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 00:46:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan İran'a gidiyor! Rusya'nın da katılacağı üçlü zirvede bölgesel konular masaya yatırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement