Erdoğan, İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacak: Fetret devrinden hep beraber çıkartacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacak: Fetret devrinden hep beraber çıkartacağız

16.06.2023 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti. İstanbul'u fetret devrinden çıkaracaklarını belirten Erdoğan'ın açıklamaları sonrası adaylık için Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'nın isimleri konuşuluyor.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

"İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

PEKİ KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

Türkiye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun ardından gözünü 2024 yılında yapılacak yere seçimlere çevirdi. Siyasi partiler, yol haritalarının en üstüne yerel seçim çalışmalarını yazarken, İstanbul'a gösterilecek belediye başkanı adayları merak konusu. Özellikle de 2019'daki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra İstanbul'u CHP'ye kaptıran AK Parti'nin adayının kim olacağı cevap arayan en önemli sorulardan...

4 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı Megakent için 4 isim öne çıkıyor: Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı...

Süleyman Soylu:

AK Parti'de İBB adaylığı gündeme gelen isimlerden ilki eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakanlığı dönemindeki başarısı ve İstanbul'da Karadenizli nüfusun çoğunlukta olması Erdoğan'ın yeni kabinede yer vermediği İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun adaylık için isminin gündeme gelmesinde etkili oldu.

Murat Kurum:

Adaylık için ismi geçen bir diğer isim Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

Tevfik Göksu:

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

Şadi Yazıcı:

Adaylık için konuşulan son isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın adı da İBB adaylığı için kulislerde sıkça dillendiriliyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.

YORUMLAR (6)
  • Eski Tüfek.: İstanbul son yirmibeş yılın en parlak dönemini yaşıyor ,bence fetret devri ,Sayın İmamoğlu ile birlikte bitti.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Suleyman özdemir: Belki alırsınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: fetret devri yumuşak olmuş gerileme devri daha uygun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi Eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Şadi Yazıcı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacak: Fetret devrinden hep beraber çıkartacağız - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanju Özcan'ın heykel yapma teklifini geri çevirdi
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacak: Fetret devrinden hep beraber çıkartacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement