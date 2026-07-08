Erdoğan-Meloni Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Küresel Gelişmeler - Son Dakika
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Erdoğan-Meloni Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Küresel Gelişmeler

08.07.2026 18:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Savunma, enerji ve ticaret alanlarında işbirliği vurgulandı. Erdoğan, AB üyeliği önündeki engellerin kaldırılmasını ve Libya Dörtlü İşbirliği Süreci'nin sürdürülmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayisi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti.

NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini, NATO zeminini esas alması kaydıyla destekleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak birlikte başlattıkları Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan-Meloni Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Küresel Gelişmeler - Son Dakika

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