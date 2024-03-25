Erdoğan: Mesele doğrudan Türkiye\'dir, Türk milletidir

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir, bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır." dedi.

Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde, vefatının 15. yılında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad etti.

Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığı ve millet iradesi yanındaki sarsılmaz duruşu ile her zaman hatırlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Rabb'im Muhsin kardeşimin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Aşkları ve ahde vefaları için Tokatlılara teşekkür eden Erdoğan, bir kez daha Tokat'ta olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alandaki katılıma dikkati çeken Erdoğan, katılımcıların ihtişamının, Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

"Tokat, demokrasi yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu"

Bir yanını Karadeniz'e, bir yanını İç Anadolu'ya, bir yanını Doğu Anadolu'ya veren Tokat'ın muhteşem coğrafyasıyla, Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokat, Selçuklu ve Osmanlı'dan beri ülkenin ve milletin girdiği tüm mücadelelerde en ön saflarda yer almış, bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla, Tokat her zaman bir başka. Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın şanlı Plevne müdafaası, dilden dile anlatılan bir destana dönüşmüştür. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek, mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek, vücudunu düşmana siper etmiştir. İstiklal harbinde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimlerle, arifleriyle, gönül sultanlarıyla dünyaya ışık saçmıştır. İşte böylesine büyük bir maddi ve manevi mirasın sahibi Tokat, demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her safhasında da yanımızda oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na, milletvekilliğinde yüzde 65, Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı aşan oranla destek veren Tokat'a şükranlarını sundu.

" İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi aramanızı rica ediyorum"

Emniyetten alandaki rakama ilişkin bilgi aldığını dile getiren Erdoğan, "45 bin. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılığına derslerini vermiştir." diye konuştu.

Emperyalistlerin, milletin birliği, vatanın bütünlüğü, devletin bekası üzerinde kurdukları hain emellerini hep birlikte hüsrana uğrattıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah 31 Mart'ta Tokat, milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Unutmayınız, 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız, zira Murat kardeşimizi, Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracak. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimize inşallah kazandıracağız. Bunlar çok önemli."

"Türkiye'nin artan gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor"

Erdoğan, Türkiye'nin 21 yılda üç kat büyümesinden rahatsız olanların, hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenlerin pusuda beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Türkiye Yüzyılı ile daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken, birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir, bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin, dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dip diri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen Batılı devlet adamları gördük. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her saldırıyı savuşturarak, mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak, Tokat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da Türkiye'ye bu namı salacağız, ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız."

(Sürecek)