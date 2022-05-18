Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok

18.05.2022 13:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs'ta partililerle birlikte SADAT'ın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki genel merkezine gitmesinin ardından gözler SADAT'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde adı gündemden düşmeyen SADAT'la alakası olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında gündemdeki Canan Kaftancıoğlu kararı ve Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesi olayı da vardı.

"YARGI KARARLARI ELEŞTİREBİLİR AMA HAKARET, HUKUKUN KONUSUDUR"

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından kendilerine hakaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekâsı sürekli öyle konularla, öyle zırva iddialarla karşımıza çıkıyorlar ki muhatap alıp cevap vermeyi zül addediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik saldırı, hakaret dalgası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir. Ama bu eleştirilerin yargı mensupları ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına varması hukukun konusudur" ifadelerini kullandı.

"SADAT, EMEKLİ BİR GRUP SUBAYIN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİ ŞİRKETTİR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a giderek hükümete yönelik eleştirilerde bulunmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkardılar. SADAT, TSK'dan emekli bir grup subayın savunma alanında danışmanlık hizmeti vermek için kurdukları şirkettir. Bu şirket sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINA KARŞI BİR DURUŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erdoğan, "2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Biz bunun, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bunun suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine 'yanıt': Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi...

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, SADAT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok - Son Dakika


Son Dakika
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:27 Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
13:10 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz
13:06 En büyük uyuşturucu karteli patronu, rakibini öldürmek için 500 kişilik özel ekip kurdu
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 13:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement