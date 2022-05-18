Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında gündemdeki Canan Kaftancıoğlu kararı ve Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesi olayı da vardı.

"YARGI KARARLARI ELEŞTİREBİLİR AMA HAKARET, HUKUKUN KONUSUDUR"

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararının ardından kendilerine hakaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekâsı sürekli öyle konularla, öyle zırva iddialarla karşımıza çıkıyorlar ki muhatap alıp cevap vermeyi zül addediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik saldırı, hakaret dalgası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir. Ama bu eleştirilerin yargı mensupları ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına varması hukukun konusudur" ifadelerini kullandı.

"SADAT, EMEKLİ BİR GRUP SUBAYIN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİ ŞİRKETTİR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a giderek hükümete yönelik eleştirilerde bulunmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkardılar. SADAT, TSK'dan emekli bir grup subayın savunma alanında danışmanlık hizmeti vermek için kurdukları şirkettir. Bu şirket sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINA KARŞI BİR DURUŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erdoğan, "2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Biz bunun, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bunun suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" diye konuştu.