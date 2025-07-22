Erdoğan, Starmer ile İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Starmer ile İkili İlişkileri Görüştü

22.07.2025 18:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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