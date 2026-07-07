Erdoğan, Trump'ı Ankara'da Karşıladı - Son Dakika
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Erdoğan, Trump'ı Ankara'da Karşıladı

Erdoğan, Trump\'ı Ankara\'da Karşıladı
07.07.2026 14:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald TrumpAnkara Havalimanı'nda karşıladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Trump'ı Ankara'da Karşıladı - Son Dakika

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