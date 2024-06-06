Erdoğan: Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 3 milyar doların üzerine çıktı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile ticaret hacmine ilişkin, "İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu.

Toplantının Türkiye ile Özbekistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerinin arzu edilen seviyelere yükseltilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Erdoğan, Mirziyoyev'e iş insanlarının meselelerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

"Gidecek çok yolumuz var"

Mirziyoyev'in beraberinde seçkin iş insanlarının olduğu geniş bir heyetle Türkiye'ye yaptığı bu tarihi ziyarete büyük önem verdiklerini vurglayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin de güçlü destekleriyle Türkiye-Özbekistan münasebetlerinde son yıllarda muazzam bir gelişme ve ivme yakaladık. 2017'den bu yana attığımız istikrarlı adımlarla, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini tayin ettik. 2022'de ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bu sağlam arka plan temelinde Türkiye ve Özbekistan arasında temas ve ziyaretler bugün olduğu gibi yoğun şekilde sürüyor. Elbette daha gidecek çok yolumuz var. Siyasi alanda mevcut irade ve ivmeden hareketle ticari potansiyelimizden daha fazla istifade etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da kuvvetlendirecek, girişimcilerimizin birlikte iş yapma kabiliyetlerini geliştirecek adımlar atıyoruz. Bugünkü buluşmamız esasen bu anlayışın açık tezahürüdür. Siz, mümtaz kardeşlerimin, iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya gelmesine öncülük edeceğine inanıyorum. Bizler de şirketlerimizin ortaklıklarını tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz."

Ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçiler olarak görevlerinin iş insanlarının önünü açmak, onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak olduğunu dile getirdi.

İş insanları ürettikçe, ticaret ve yatırım yaptıkça her daim yanlarında olacaklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şevket kardeşimin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artmasına gösterdiği ihtimamın bizzat şahidiyim. Bizim de kapılarımız Özbek kardeşlerimize ve yatırımcılara ardına kadar açıktır. Bir defa şunu özellikle vurgulamak isterim. Burası sizin ikinci evinizdir. Biz aynı ailenin üyeleriyiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Şevket kardeşimin liderliğiyle aramızdaki muhabbet daha da güçlendi, büyüdü, çok geniş bir alana yayıldı. İnşallah bunu ortak projelerle ilerleteceğiz. Ortak projeler Özbekistan'ın reform ve kalkınma sürecini pekiştirirken bölgesel isrikrar bakımından stratejik katkılar meydana getirecektir. Enerjiden yatırıma, inşaattan sanayiye, bütün bunlarla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketlerini gururla takip ediyoruz. Tercihli ticaret anlaşmasnın kapsamının genişletilmesine yönelik tüm müzakerelerin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. İkili icaret hacmimizi 3 milyar doların üzeirne çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum. El ele vererek 10 milyar dolara ulaşacağımza inanıyorum."

Karma Ekonomik Komisyon çalışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantılar sayesinde karşılıklı yatırımlar, ticaret hacmi ve ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere taşınacağını, Karma Ekonomik Komisyonun bu minvalde önemli bir diyalog ve iş birliği platformu teşkil ettiğini dile getirdi.

Karmak Ekonomik Komisyon Eşbaşkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov'un çalışmalarının başarılı sonuçlar vereceğine emin olduğunu vurgulayan Erdoğan, Konsey Toplantısı nedeniyle ticaretten enerjiye, tarımdan kalkınmaya kadar birçok alanda imza altına aldıkları anlaşmaların birer sıçrama tahtası olarak işbirliğine hizmet edeceğini ifade etti.

İşbirliklerinin sadece iki ülke için değil Orta Asya merkezli Avrasya ekseninde müsbet yansımalara vesile olmasının mühim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Projelerinizi Türk dünyasının menfaatlerini gözeterek hayata geçirmeniz, işlerinize katma değer katarken gelecek nesillere de mirasınız olacaktır. Özbekistan'ın alt yapı projeleri ile kalkınma hamlelerinde Türk modelinin yol gösterici olabileceğini düşünüyor, bu doğrultuda Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ilişkilerimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'in bu önemli ve bizim için tarihi anlamlar taşıyan ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Özbekistan'ın Mirziyoyev'in vizyoner ve güçlü liderliğinde başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rabb'im yolumuzu bahtımızı açık etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda bir Ticaret Bakan Yardımcısının Özbekistan ile ilişkileri ekibiyle takip edeceğini belirterek, bu konuda Bakan Ömer Bolat'a talimat verdi.