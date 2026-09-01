Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Aliyev ile görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, enerji ve ulaştırma işbirliği ele alındı; Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan barışına destek mesajı verdi ve Aliyev'i COP31'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet, tek millet anlayışıyla ilişkileri her alanda derinleştirmenin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan- Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: AA

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