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Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum - Son Dakika

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

10.11.2021 19:17
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede koltuk detayı dikkat çekti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtması dikkat çekti. Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu görüşmenin protokol kriziyle konuşuluyor olması Sayın Cumhurbaşkanı'nı oturup düşünmeye itecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk açıklama

KOLTUK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

2 saat 15 dakika süren görüşmenin hemen öncesinde Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturacağı yeri göstermesi ve Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtulması dikkat çekti. İki hafta önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tekli koltukta oturması ancak Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ise Erdoğan'a uzak mesafede oturması gündem yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk açıklama

SAADET'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden ilk açıklama geldi. TELE 1'in haberine göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, koltuk krizine ilişkin "Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diyerek devlet protokollerinde örf ve adetlerin olduğuna dikkat çekti.

"UZUN YILLARDIR BU YANA DEVAM EDEN BİR KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

Bülent Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardan bu yana devam eden bir kültürümüz var. Uygun olup olmadığını kamuoyu takdir edecektir. Biz bunları problem yapmadık. Ama bu görüşmenin protokol kriziyle kamuoyunda konuşuluyor olması herhalde sayın Cumhurbaşkanı'nı da tekrar oturup düşünmeye ve daha dikkatli davranmaya itecektir diye düşünüyoruz." dedi.

KARAMOLLAOĞLU: DOSTANE BİR GÖRÜŞME OLDU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum - Son Dakika
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