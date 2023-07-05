Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü

Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü

05.07.2023 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşerek İsveç'te Kuran'a yönelik saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın İsveç'te Kuran'a yönelik saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının kabul edilemeyeceğini belirttiği sözler iki liderin görüşmesine damga vrudu.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rutte'nin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

"TERÖRÜ ÖVEN GÖSTERİLER ATILAN ADIMLARI BOŞA ÇIKARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/ YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

"BU AÇIKÇA BİR İFADE SUÇU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti. Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya- Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı."

YORUMLAR
500
Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek

Mark Rutte, Hollanda, İsveç, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü
20:48 Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşen Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler dikkat çekti
20:22 Fransa'da Gösterilerde Binlerce Bina ve Okul Kundaklandı
20:18 Fransa'dan gerilimi tırmandıracak adım! Gösteriler kapsamında polise dron kullanma izni verildi
20:05 İmamoğlu'nun açtığı siteye ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
20:01 İmamoğlu rakamları paylaştı! "İktidar İçin Değişim" sitesine ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
18:41 Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar gören binayı attığı taşla yıktı
18:37 Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar gören binayı attığı taşla yıktı
18:11 Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! 4 yıllık sözleşme imzaladı
18:06 Son Dakika: Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 21:13:08. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Rutte, İsveç'teki Kuran saldırılarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement