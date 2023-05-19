Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum

Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum

19.05.2023 10:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi yurt dışında oy kullanacak seçmenlere yönelik çağrıda bulundu. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin yarın başlayacağını ifade eden Erdoğan, "Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'ye ulaşamaması ile birlikte 28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandığa gidecek. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için ise oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Yurt dışındakiler için oy verme işlemenin başlamasına 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ŞAHSIMA BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİNİZ"

Erdoğan, şunları söyledi: Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE 2. TUR VAR"

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

"OY VERME İŞLEMİ YARIN BAŞLIYOR"

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

"İRADENİZE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

YORUMLAR
500
28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimi, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum
10:10 Al Hilal'in Messi inadı sürüyor! Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye yapılan yeni teklif aklın sınırlarını zorlayan cinsten
09:52 Bu işin sonu nereye gidiyor? Al Hilal'in Messi'ye yaptığı yeni teklif aklın sınırlarını zorladı
09:46 İngiliz manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katılınca dikkatleri üzerine çekti
09:46 Oğan'ın oyu ikinci turda nasıl dağılır? Seçim sonuçlarını bilen anketçi 3 farklı senaryo üzerinde durdu
09:38 Güzel manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katıldı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı: Sandıkları bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazından sonra sıradaki hedefin Gabar olduğunu vurgulayarak: Halkımız istifade edecek
09:11 Yüz Yıllık Mucize dizisi Adnan Ziyagil detayına yer verince izleyiciler tarafından yorum bombardımanına uğradı
09:09 Kredi kartlarından nakit avans kullanımına getirilen sınırlama kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 10:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan yurt dışındaki sandık görevlilerine seslendi: Sandıklara bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement