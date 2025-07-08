Eroğlu'ndan Gürboğa'ya Sert Tepki

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa'nın belediyede çalışmaya devam ettiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gürboğa'nın, geçmişte CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde aynı zamanda 2014 yılından bu yana Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu savundu.

Gürboğa'nın ilçe başkanlığı görevine atanmasının ardından belediyedeki görevinden istifa ettiğini, kısa süre içinde yeniden işe alındığını öne süren Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve atandığında 'belediyedeki işimden istifa ettim' dedi. Gerçekte ne oldu? 20 Mayıs 2025'te Karabağlar Belediyesi'nin personel şirketi KARBEL'den çıkışı verildi. 22 Mayıs 2025'te tekrar belediyede işe başlatıldı. Hem ilçe başkanlığı, hem belediye işçiliği yapılabiliyor mu?

'İstifa ettim' diyen ve 2 gün sonra tekrar işe başlatılan Volkan Gürboğa'ya kıdem tazminatı ve işçilik alacakları ödendi mi? Ödendiyse bunun kamu zararı yaratacağının farkında mısınız? Belediye Başkanı Emine Helil Kınay, belediyede bankamatik ilçe başkanı mı istihdam ediyorsunuz? İlçe başkanını bilerek personeliniz içinden seçmeniz sözde sahip olduğunuz hangi etik değerinizle örtüşüyor? Bu düzeni ifşa etmeye, kamu kaynaklarını kimlerin nasıl sömürdüğünü açıklamaya devam edeceğiz."