Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Horasan\'da Coşkuyla Karşılandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.
Horasan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı dolayısıyla ilçeye giden Başkan Sekmen, burada da yoğun ilgi gördü.
Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş ile birlikte ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Sekmen, "Açılışımızı yoğun katılımlarıyla adeta bir mitinge dönüştüren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu coşku, 31 Mart Seçimleri'nde memleketimizin her köşesine yayılacak. Büyük bir özveriyle, birlik ve beraberlik ruhumuzla eğitimden kültüre, sağlıktan spora tüm alanlarda kadim şehrimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Şehrimizi daha da ileriye taşımak adına yol haritası olacak olan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'miz hayırlara vesile olsun İnşallah" dedi.
"İlçelerimizin de büyüme hızı artarak devam edecek"
Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum ve ilçelerin büyüme hızının artarak devam edeceğini bildirdi. Sekmen, "Erzurum'da göç tersine döndü. Şuan Erzurum nitelikli göç alan bir kente dönüştü. Erzurum kent merkezinde olduğu gibi ilçelerimizin de büyüme hızı yeni yatırımlarımızla artarak devam edecek. Daima ifade ettiğimiz hedeflerimiz var. Nasip olursa üçüncü dönemimiz ilimizin şahlanış dönemi olacak. ve her şeyden önemlisi üçüncü sıçrama dönemimizde Erzurum'u Türkiye'nin Davos'u yapacağız. Davos her ne kadar diplomasi kuramı olarak algılansa da bizim için hedefimizi ifade eden simgesel bir tabir Erzurum her alanda tabiri yerindeyse başa güreşecek" diye konuştu.
"Horasan erenler diyarıdır"
Başkan Mehmet Sekmen, ilçelerle ilgili özel bir tarifte bulundu. Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: "Her ilçemiz bizim için birer inci gibi Biz Aşkale'den seyre daldığımız bu güzide kentin tarihini Aziziye ile soluduk Yakutiye ile ihtişam kazandık Palandöken'de dumanların bürüdüğü başımızla Tekman'a, Hınıs'a, Karayazı, Çat ve Karaçoban'a gövde olduk Tortum'da nefes aldık, Uzundere'de tabiat olduk Oltu'da ziynete büründük; Olur, İspir, Pazaryolu ve Şenkaya'da serhat eri, Narman'da baca, Horasan'da kapı olduk Pasinler duvarımız oldu, Köprüköy'de geçit bulduk Kısacası biz 10 yılda yatırımlarımızla Erzurum için çalıştık, Erzurum'a olan sevgimizle nice eserleri şehrimize kazandırdık. Çünkü bu şehir için hiç kimsenin yüreği bizimki kadar çarpmadı ve asla çarpmayacak." - ERZURUM
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