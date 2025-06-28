Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Töreni: 60 Bin Konut Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Töreni: 60 Bin Konut Yapıldı

Erzurum\'da Kentsel Dönüşüm Töreni: 60 Bin Konut Yapıldı
28.06.2025 09:39  Güncelleme: 09:43
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen törenle, İstanbul'da yalnızca 7 bin konut yapılmasına karşın, bir ilçe belediyesinin 5 yılda 60 bin konut inşa ettiği vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, CHP'nin konut sözlerini eleştirerek belediyecilik anlayışlarının insan odaklı olduğunu dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma, Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni"ne katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin millete karşı olan anlayışının temelinde hizmet hayali olduğunu bildiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizim ilham kaynağımızdır. 94 öncesi İstanbul ile 94 sonrası İstanbul bunun en önemli ve somut örneğidir. 2002'den 2025'e kadar ki Türkiye Cumhuriyeti bunun en büyük örneğidir. Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı varsa onu silmeyi, nerede bir feryat varsa onu dindirmeyi kendine vazife bilmiştir. Bizler, mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler, haklının hakkının yanında olduğumuz kadar davamızın arkasındayız" dedi.

"Durmadan çalışıyoruz"

Türkiye'nin hemen yanı başında savaşlar olduğunu ve bugün uluslararası ilişkilerde, bölgesel bir güç olduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık küresel bir aktör ise bunu Cumhurbaşkanımızın duruşuna, tarihin bize yüklediği masumların hamisi olma misyonumuza borçluyuz. Bugün belediyeler hizmet odaklı çok önemli işler yapıyor. Milletimizle aynı duyguyu hissetmek, onların ne düşündüğünü anlamak ve onların ihtiyaçlarını öncelemek bizim asli görevlerimizdir. Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu için yerel yönetimlerde biz durmadan çalışıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız masa değil saha, makam değil insan odaklı, reklam değil hakikat belediyeciliğidir. Algılarla değil hakikatin ön plana çıkarıldığı, yalanların değil bizzat hakikatin konuşulduğu belediyelerdir."

"5 yılda tam 100 bin konut sözü vermiştiler"

Sadece TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin konut yapıldığını vurgulayan Demir, "Her tarafı depremle yüz yüze olan bu ülkede garibana, mağdura, asla konut sahibi olmayan insanlarımıza destek vermişiz. Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi. İşte bizim hizmet anlayışımızla CHP'nin ve diğerlerinin hizmet anlayışındaki fark budur. Biz, bir ilçe belediyesi olarak 5 yılda 60 bin konut yaparız, 10 tane bakanlıktan daha fazla bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi o bütçelerini şu anda görüyoruz nereye harcadıklarını. Kendi kariyer planları için olmadık işlerde harcıyorlar. Neticede de milletin gözü önünde bütün bu olumsuzlukları görüyoruz."

Başkan Sekmen: "Bölge bölge kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentsel dönüşümün bir gerçek olduğunu, illerin, ilçelerin, köylerin ve mahallelerin yeniden yapılanması gerektiğini vurgulayarak, "6 Şubat depremlerinde 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Büyük devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekibiyle birlikte altından kalkınmaz denilen böyle büyük bir hareketin hamdolsun yavaş yavaş sonuna gelinmek üzere. Bu gerçekle hareket ederek göreve başladığımızdan itibaren şehrimizde bölge bölge kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz. Diğer hizmetlerimizi de geri bırakmamaya özen gösteriyoruz. Şu anda Erzurum'un 20 ilçesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Erzurum'da düzenlenen kentsel dönüşüm programına AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Veyisefendi ve Muratpaşa mahalleleri ile birlikte toplam 592 konut, 85 ofis ve 64 iş yerinin temelini atılırken, Çırçır, Vaniefendi ve Alipaşa Konutları olmak üzere toplam 232 konutun anahtar teslimi yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Töreni: 60 Bin Konut Yapıldı - Son Dakika

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