Olaylı Erzurum mitingi sonrası Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırı hakkında açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir - Son Dakika
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Olaylı Erzurum mitingi sonrası Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırı hakkında açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir

08.05.2023 09:41

Erzurum Valisi Okay Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaşanan taşlı saldırı için, "Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi" dedi. Sözlerine devam eden Vali Memiş; "Sayın İmamoğlu'nun ilimizde miting yaptığı yer resmi olarak belirlenen miting alanı değildir" dedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan taşlı saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILABİLİR"

Memiş'in açıklaması şöyle; "Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada sayın İmamoğlu'nu dinlemek için alana gelen vatandaşların sağlıklı bir şekilde oradan ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Şu anda temin ettik. İhtiyaç duyulması halinde konunun Savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı ile ilgili işlem ihtiyaç olursa da gözaltına alınacaktır."

Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir
Miting sırasında fırlatılan taşlar mitinge katılan bir kadını da yaraladı.

"TEDBİR ALINMASINA RAĞMEN DIŞARIDAN MÜDAHALE OLDU"

Erzurum Valiliği'nin olayla ilgili yazılı açıklaması da şöyle; "Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs tarihinde yapmış olduğu esnaf ziyareti ve vatandaşla buluşması sırasında etrafta toplanan kalabalık tarafından, güvenlik tedbirleri alınmasına rağmen konuşmasına dışarıdan müdahale olmuş, Sayın İmamoğlu, alandan ayrılma durumunda kalmıştır. Yaşanan hadise üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir
İmamoğlu'nun mitingine katılan bir çocuk da fırlatılan taşlarla yaralandı.

"MİTİNG YAPTIĞI YER RESMİ BİR MİTİNG ALANI DEĞİL"

Sayın İmamoğlu'nun ilimizde miting yaptığı yer resmi olarak belirlenen miting alanı değildir. Buna rağmen Sayın İmamoğlu'nun konuşmasının öncesi ve sonrasında gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmasına karşın yaşanan olaya ilişkin olarak tahkikat devam etmekte olup, olayların daha fazla büyümesi engellenmiştir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Paravan Hesap: Millet kimin taşlandığını çok iyi biliyor. Adil seçim olmayacağını da çok iyi biliyor. Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
  • ALI YANIK: Provakatorlük karşılığında kimden kaç para almışlar? Hepsi ilköğretim öğrencisi yazık değilmi onlara? Güneydoğuda mitinglerde olduğu zaman ortalığı toz dumana katanlar neden şimdi sessiz? Demek ki orada da çocukların bir suçu yok Cevap Yaz 73 2 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Sayın valim toplumsal olaylarda bilirsiniz ne kadar önlem alırsanız alın bir söz bir kıvılcım anlık refleksle gelişir ekrem milleti söylemleri ile biliyorsunuz gösteri yürüyüş izne tabidir gördüğümüz yer gösterilmiş sizin tarafınızdan gerekli önlem alınmış siz çıkacaksınız proveke edeceksiniz burada ekremremin yaptığı hukuksuzluk tutuklama göz altı söz konusu değil ekremin vurdum duymaz tavrı zaten savcımız gereğini yapar gösteri yürüyüşü toplanma izinsiz olduğu için yersiz ve takipsizlik dir Cevap Yaz 57 157 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Valiliği, Ekrem İmamoğlu, Okay Memiş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Olaylı Erzurum mitingi sonrası Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırı hakkında açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı Erzurum mitingi sonrası Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırı hakkında açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir - Son Dakika
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