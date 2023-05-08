Olaylı Erzurum mitingi sonrası Erzurum Valisi Memiş'ten İmamoğlu'na taşlı saldırı hakkında açıklama: İhtiyaç olursa gözaltı yapılabilir

Erzurum Valisi Okay Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan taşlı saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILABİLİR"

Memiş'in açıklaması şöyle; "Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır, yapılabilir. Önemli olan orada bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada sayın İmamoğlu'nu dinlemek için alana gelen vatandaşların sağlıklı bir şekilde oradan ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. Şu anda temin ettik. İhtiyaç duyulması halinde konunun Savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltı ile ilgili işlem ihtiyaç olursa da gözaltına alınacaktır."

Miting sırasında fırlatılan taşlar mitinge katılan bir kadını da yaraladı.

"TEDBİR ALINMASINA RAĞMEN DIŞARIDAN MÜDAHALE OLDU"

Erzurum Valiliği'nin olayla ilgili yazılı açıklaması da şöyle; "Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs tarihinde yapmış olduğu esnaf ziyareti ve vatandaşla buluşması sırasında etrafta toplanan kalabalık tarafından, güvenlik tedbirleri alınmasına rağmen konuşmasına dışarıdan müdahale olmuş, Sayın İmamoğlu, alandan ayrılma durumunda kalmıştır. Yaşanan hadise üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

İmamoğlu'nun mitingine katılan bir çocuk da fırlatılan taşlarla yaralandı.

"MİTİNG YAPTIĞI YER RESMİ BİR MİTİNG ALANI DEĞİL"

Sayın İmamoğlu'nun ilimizde miting yaptığı yer resmi olarak belirlenen miting alanı değildir. Buna rağmen Sayın İmamoğlu'nun konuşmasının öncesi ve sonrasında gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmasına karşın yaşanan olaya ilişkin olarak tahkikat devam etmekte olup, olayların daha fazla büyümesi engellenmiştir."