Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme için 2 şart sundu - Son Dakika
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Politika

Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme için 2 şart sundu

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti. Esad "Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.

27.06.2024 15:02  Güncelleme: 15:16
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye- Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açık olduğunu ifade etti.

SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DEĞİNİLDİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye-Türkiye ilişkilerine de değinildi.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR"

Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın temelinin "Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması" olduğunu ifade etti. Esad, "Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.

RUSYA MÜZAKERELERİ İLERLETMEYE HAZIR

Lavrentiev ise, Rusya'nın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere destek verdiğini yineledi. Şartların şu anda arabuluculukların başarısı için her zamankinden daha elverişli göründüğünü belirten Lavrentiev, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.Lavrentiev, "Temel amaç, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek" diye konuştu. Türkiye ile Suriye, iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme için 2 şart sundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme için 2 şart sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mirac Gülaç: ben orda toprak almadan mı çıkayım. eeeeee o kadar şehit verdik. o gencecik insanlar bir hiç uğrunamı şehit oldular 60 16 Yanıtla
    Ergün Karataş: oradan toprak alim derken Hatay Gaziantep Kahramanmaraş elden gitmiş olmasınmı 23 10 Hidir Akbaba: Ergün Karataş çok fazla holywood filmi seyretme 1 0
  • Mehmet: BU HÜKÜMET BARIŞMASA GELEN HÜKUMET BARIŞIK OLACAK VE TÜM SURIYELILERİ GÖNDERECEKLER.BAŞKA YOLU YOK 49 8 Yanıtla
  • Ankara null: az sabir fetoylede barisacak zaman zamannnnn bekleyin heleee 15 21 Yanıtla
    Beşiktaş 1903: Ankara null kuş olduğunu kim söylediki 8 0 Harun Çelik: Ayyyynen öyle bu yorumunu tarihe not düş :) 2 1
  • Serdar Sormaz: İsrail lübnana saldırmaya başladı bir iki yıl içinde sıranın ona geleceğini çok iyi biliyor esad türkiyeden destek almanın derdine düştü 27 5 Yanıtla
    Fırat: Türkiye şu anda Lübnan’la Filistin’e destek veriyor mu sence Suriye savaşı ve Türkiye deki milyonlarca mültecinin sebebi kimdir nedir hangi destek ten bahdiyorsun ya 4 5 Beşiktaş 1903: Esadin Lübnan, ırak, İran sialari var. Savaşta kim yardım etti isidi bitirmek icin 5 1
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