Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği

21.04.2022 12:55
Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Pişirilen barış ekmeği dünya liderlerine gönderildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, renkli etkinliklere sahne oldu. Festival, sinevizyon gösterimiyle başladı. Barış mesajlarının verildiği konuşmaların ardından protokol üyeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklarla birlikte Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırlayıp pişirdi. Çocuklar, pişen ekmeği, yazmış oldukları mektuplar eşliğinde dünya liderlerine gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu festivale katıldı.

"Gönül coğrafyasından çocuklarımızı Esenler'e getiriyor"

Festivalde konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Başlamak çok önemli ama onu sürdürebilmek çok çok daha önemli. Bizim belki ülke ve toplum olarak en fazla ihtiyacımız olan şey, iyi şeyleri sürdürebilir kılmak. İşte Esenler Belediyemiz bunun en güzel örneklerinden bir tanesini bugün yapıyor. 13 yıldan beri istikrarlı bir şekilde gönül coğrafyasından çocuklarımızı Esenler'e getiriyor. Hep birlikte dünyaya barışın, sevginin, selametin, esenliğin mesajını veriyor. Buraya gönül coğrafyamızdan gelen tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bildiğiniz gibi Atatürk tüm dünya çocuklarına bu bayramı hediye etti. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Barış ekmeği vesilesiyle tam da ihtiyaç duyulan bir anda, bu etkinlik vesilesiyle tüm dünyada barışın egemen olmasını diliyorum" dedi.

"Ekmek bizim için kutsal"

Çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "13 yıldan beri Esenleri'n ev sahipliğinde ve Tevfik başkanımız ve arkadaşlarının çalışmalarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile beraber özdeşleşen muazzam bir festival yapılıyor. Ekmek bizim için kutsal, inancımızda kutsal. Yerde görsek, onu alır temizler ve kimsenin ezmeyeceği, kuşun kurdun yiyebileceği bir yere kaldırırız" diye konuştu.

"Adil bir dünya var"

13 yıldan bu yana bu etkinliği düzenlediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Dünyanın değişik yerlerinde çocuklarla, Esenler'deki çocukları buluşturarak, aslında gerçekten kibrin, insanlığın değerlerinin yok olduğu bir zaman diliminde. Dünyayı kan emici vampir gibi emmeye çalışan küresel güçlere, küresel emperyalizmin doğusundan batısına kadar insanları katletmek ve yok etmek gece gündüz silah üretenler, bomba yağdıranlar, çocukları yetim bırakanlar, anneleri dul bırakanlar acaba bugün üç kutsalın bir araya gelmesiyle, çocukların masum duygularıyla onlara bir şey söylesek ve desek ki; dünyayı kana bulayanlar artık yeter, adil bir dünya var diye haykırarak 13 yıldan beri çocuklarımızı Esenler'de misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği
Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği
Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği
Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği

YORUMLAR
500
Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Esenler, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği - Son Dakika


Son Dakika
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement