Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmayan ve kayyum atanmasına sessiz kalan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler sarf etti. Ahmet Özer'e kefil olamayacağını belirten Özcan "Kendisi seçilmiş bir belediye başkanı fakat hiç tanımıyorum. Ancak masumiyet karinesine inanmak istiyorum" dedi.

01.11.2024 09:19  Güncelleme: 09:39
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak getirildi.

MİTİNGE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde dev bir protesto gösterisi düzenlerken mitinge katılmayan ve belediyeye kayyum atanmasına sessiz kalan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu tavrı dikkat çekti.

"KENDİSİYLE HAYATIMDA HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Özcan katıldığı canlı yayında "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum."

Esenyurt\'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

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Son Dakika Politika Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Gencay Ozcetin:
    ADAMSIN. 181 26 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Hem Kürt hem Müslüman karşıtı ırkçı olduğun için olmasinmi 53 142 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Tanju Bey de olmasa şu dönemin siyaset arenasında adam göremeden geçecekti gençlik yıllarımız. 173 21 Yanıtla
  • celal doğan:
    Bu adamı Sevmeye başladım bu adam cumhurbaşkanı olsun bu gidişle 148 29 Yanıtla
  • ali azez:
    işte gerçek bir chp li 141 29 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    chp li de olsa helal olsun baskana 121 14 Yanıtla
  • Talat Uzun:
    Gerçek vatansever siyasetçi nasıl olur güzel bir örnek. 116 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor özcan bey 96 13 Yanıtla
  • Alper Elma:
    eğriye eğri doğruya doğru söylemiş sayın Tanju Bey, Doğrumu yanlismi demeden CHP gibi lodoslama bu adam masum gibi tiyatro sahnelerine girip mitingde yalandan gösteri konuşmaları yapmiyor 90 11 Yanıtla
  • Mesut null:
    HELAL OLSUN. 83 10 Yanıtla
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