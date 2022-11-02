AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında "MHP'yi mi kastetti?" sorusu var - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında "MHP'yi mi kastetti?" sorusu var

02.11.2022 17:46

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 kuralını eleştiren bir paylaşım yaptı. "Sayısal olarak çok olan mecbur olduğu azın siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor" ifadelerine yer veren Metiner'in bu paylaşımının Bahçeli'nin baskısıyla görevden alındığı iddia edilen Mahir Ünal'ın istifa sürecinde gelmesi akıllara "MHP'ye mi göndermede bulundu?" sorusunu getirdi.

Katıldığı bir panelde cumhuriyet rejimine yönelik eleştirel ifadeler kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

50+1 KURALINI ELEŞTİRDİ

Mahir Ünal'ın bu istifasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirileri sonrası gelmesi "Bahçeli istedi" iddialarını gündeme getirmişti. Tartışmalar devam ederken eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 kuralını eleştiren ve bu mecburiyetin siyasi saflığı bozduğunu dile getiren Metiner, "Sayısal olarak çok olan mecbur olduğu azın siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor" ifadelerine yerdi.

İşte Metiner'in o paylaşımı;

AK Partili Metiner çok konuşulacak paylaşım! Herkes 'MHP'ye göndermede bulundu' yorumunu yapıyor

MHP'Yİ Mİ KASTETTİ?

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşımda Metiner'in "Sayısal olarak çok olan" diyerek AK Parti'yi, "mecbur olduğu az" diyerek de MHP'yi kastettiği öne sürüldü. Metiner'in "Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli görevden aldırdı" iddialarına tepki olarak böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimlerde tepkilere katıldı.

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında da aynı görevi yürütmüştü.

YORUMLAR
500

Mehmet Metiner, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında 'MHP'yi mi kastetti?' sorusu var - Son Dakika


Son Dakika
18:10 18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı
17:47 ABD Başkanı Biden'ın ilginç açıklamaları devam ediyor! Kendisi doğmadan vefat eden bilim insanıyla konuştuğunu iddia etti
17:49 Putin'den Tahıl Koridoru Anlaşması sözleri: Ukrayna, verdiği garantileri ihlal ederse anlaşma askıya alınır
17:38 AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında "MHP'yi mi kastetti?" sorusu var
17:17 CHP'den istifa edeceği iddia ediliyordu! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ilk kez konuştu
16:45 Hindistan'da keçilerin sesine uyanan aile dehşeti yaşadı! 2,5 metre uzunluğundaki timsahla burun buruna geldiler
16:37 Xiaomi akıllı telefon fotoğrafçılığında sınırları aştı! Lens takmaya olanak sağlayan model büyük ilgi çekti
16:20 Bitlis'te 2 çocuğu köpek ısırmasının ardından 38 kişide daha kuduz vakası tespit edildi
16:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözüldüğünü açıklaması dünya basınında! Manşetlerde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı
14:04 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Aynes Gıda'yı Tarım Kredi Kooperatifi'ne devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 18:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Metiner'in paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Herkesin aklında "MHP'yi mi kastetti?" sorusu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement