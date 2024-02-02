Eski AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Yeniden Refah Partisi\'ne katıldı

Politika

Eski AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi'ne katılarak partinin Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler öncesi 45 belediye başkan adayını daha açıkladı. Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağı pazartesi Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak. Yeniden Refah Partisi'ne katılan 2015-2019 arası Şanlıurfa'da AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Çiftçi'ye rozetini Yeniden Refah Partisi'nin Başkan Vekili Sacit Günbey takdim etti.

GÜLTEKİN AYANTAŞ, YENİDEN REFAH ANKARA AKYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Ankara'nın Akyurt ilçesinde AK Parti'den 3 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Gültekin Ayantaş ise Yeniden Refah Partisi'nin Akyurt Belediye Başkan Adayı oldu.