Mehmet Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu - Son Dakika
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Politika

Mehmet Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu

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26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı programda Hizbullah terör örgütüne adeta methiyeler dizdi. Hizbullah'ın devletle savaş halinde olmadığını savunan Metiner, ''PKK'ya bugün ne diyoruz? Bahçeli ne dedi? Peki PKK'ya sağladığımız bu şansı neden Hizbullah'tan esirgeyelim? Bugün Hizbullah devletle savaş halinde değil ama PKK savaş halinde.'' dedi.

09.11.2024 07:16  Güncelleme: 07:53
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26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ekol TV'deki Tartışma Zemini programına katıldı. Mehmet Metiner, başta Gaffar Okkan cinayeti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile çatışma gibi geçmişte birçok kez devlet görevlileri ve kurumlarına saldırı ve suikast düzenleyen terör örgütü Hizbullah ile ilgili övgü dolu sözlerle bahsetti. Metiner, PKK'nın devletle savaş halinde olduğunu ve buna rağmen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrı yaptığını referans göstererek Hizbullah'a da fırsat verilmesi gerektiğini savundu.

HİZBULLAH'A METHİYELER DİZDİ

"HÜDA PAR silahlı bir terör örgütüne dayanmış olsa derhal kapatılması gerektiğini söylerdim" diyen Metiner, Hizbullah'ı en iyi kendisinin tanıdığını söyledi. Örgütün öldürülen liderinin dostu olduğunu ifade eden Metiner, lider kadrosunun hepsini tanıdığını ifade etti. Mehmet Metiner canlı yayında şunları söyledi:

"HÜDA PAR eğer silahlı bir terör örgütüne dayamış olsaydı. Onun derhal kapatılması gerektiğini söylerdim. Hizbullah denen örgütü en iyi ben tanırım. Öldürülen lider dostumdu, arkadaşımdı. Bütün lider kadrosuna dayanıncaya kadar hepsini tanırım. Yaptığı eylemi ve mantığını hiçbir şekilde savunmam. Bana göre şiddet, terör, silah hiçbir şeyin çaresi değildir. Peki Hizbullah nedir? PKK'nın bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığı o dönemde 'Ya bize itaat edersiniz ya bölgeyi terk eder gidersiniz' dedikleri o dönemde Hizbullah da 'Ben buradayım gitmiyorum bedeli ne olursa olsun' dedi. Bunu yaparken yanlış yapmıştır. Başka müslüman cemaatlere de bir şeyler yapmıştır. Benim şahsıma da yapmıştır. Buna rağmen haktan hakikatten vazgeçmem. Devletle asla savaş halinde olmamıştır. Yöntemi yanlıştır."

GAFFAR OKKAN SORUSUNA YANIT VEREMEDİ

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in, "Gaffar Okkan'ın öldürülmesi olayı devlete savaş açma değil miydi?" sorusuna Metiner şu cevabı verdi:

"Tut ki Gaffar Okkan'ı öldürten bir güruh olsun. Tut ki öldürtmüş olsun. Hizbullah hiçbir zaman Gaffar Okkan olayı dışında devletle savaş halinde olmamıştır. Diyelim ki geçmişte oldu diyelim. PKK'ya bugün ne diyoruz. Bahçeli ne dedi? Peki PKK'ya sağladığımız bu şansı neden Hizbullah'tan esirgeyelim? Bugün Hizbullah devletle savaş halinde değil ama PKK savaş halinde. Dolayısıyla HÜDA PAR Hizbullah'ın partisi değil. Velev ki partisi olsa devletle savaş halinde olan bir örgüt değil. Böyle bir örgüt yok. Siz devletle savaş halinde olan bir partinin örgütüyle iş birliği yapıyorsunuz. Ama HÜDA PAR'a gelince onun mecliste olmaması gerektiğini savunuyorsunuz."

HİZBULLAH'IN LİDERİ VİLLA BASKININDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

17 Ocak 2000 yılında yaşanan çatışma Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 17 Ocak 2000 günü Hizbullah terör örgütü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığı villada örgütün başı Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü.

Mehmet Metiner\'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu

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Son Dakika Politika Mehmet Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu - Son Dakika

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