Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP\'ye katıldı

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı. Şahinbaş'a parti rozetini Özgür Özel taktı.

10.05.2025 21:43
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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Ziraat mühendisi olan Şahinbaş'a parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

"İSMİNİZLE ONURLANDIK"

Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş'ı "Değişimin simgesi" olarak tanımlayan Özgür Özel, "İsminizle onurlandık" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

"BEN DE DEDE OCAĞINDAYIM"

Sözcü'ye konuşan Şahinbaş, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kadınıyım, dedem de CHP'liydi, ben de dede ocağındayım" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

FUAT OKTAY, 2022'DE İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİ

Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş'la boşanmasının ardından 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı

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Son Dakika Politika Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 315701:
    Fuat bey en iyisini yapmışsın. Mayası değişikmiş bak. 118 89 Yanıtla
  • k K:
    Yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere AKP'nin yönetici kesimindeki insanların hepsi CHP'nin kapısını çalıp bizi de partinize alın derlerse şaşırmayın. Çünkü çözülme başladı. Yaşasın Atatürk'ün partisi. 30 105 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Fuat bey karakteri önceden görmüş kü yollarını vaktiyle ayırmış 55 58 Yanıtla
  • zcf795f8r9:
    Hiç ısınamadığımız soğuk bir şahsiyet Fuat Oktay başka bir dünyada yaşıyor..Kibri tavan yapmış … 67 39 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Yarın Ak Parti'ye donerse nenem başörtülüydu der 70 14 Yanıtla
  • isa1966_:
    fuat beyin çok şeyine 48 22 Yanıtla
  • Elisa21:
    KARISININ MEZİYETİ NEYMİŞ Kİ ÖZGÜR MADEN BULMUŞ GİBİ ROZET TAKMIŞ 50 17 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    parti değiştirenlere DİKKAT edilmesinde fayda var. 50 5 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Fuat iyimi boşanmış karı hainmis belli oldu ekreme birde destek yayınlar ilk seçimde aday vekil 29 21 Yanıtla
  • İshak Klein:
    falyalının elemanın dan aldığın 50 milyon dolar yetti dimi eski simpaşçı.. oğlum adam mısınız lan siz 20 8 Yanıtla
  • 3014885:
    size eskiler yakışır zaten ?? 18 5 Yanıtla
  • Feyman80:
    Sayın Fuat oktayin eski eşi harici bir sıfatı yok mu ? 21 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    üleee sjanlarımız her yerde bravo 7 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu bademler yaş kaç olursa olsun bademi sever Almış genç korpeyi 8 5 Yanıtla
  • ahmet demir:
    demekki bu kadın boşanmayı haketmiş 7 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    dürüstlük insanın içinde vicdanında olmalı, namus v.b konular kıyafetle olmuyor.. 5 2 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Kadın ileride kocasının kıbrıstaki Faralyalıdan aldığı iddia edilen 50 milyon doların ,Akp gittiğinde hesabı sorulurken ucunun kendine dokunmasından korkarak Chp ye benim alakâm yok yanaşması yapmış. 5 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu chp hep eskileri alıyor avrupada bitmiş tükenmiş bir futbolcunun Türkiyeye trandferi gibi. 3 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunların hepsi menfaatci..yarın ak parti kazanamasın dağılma sürecine girsin..partideki alt tabakayı saymıyorum..bu bakanlık yapanlar her biri başka partiye geçer 4 0 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat:
    Fuat bey hakli demek ki eski esi yalanciymis ki chpye gecmis 1 1 Yanıtla
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