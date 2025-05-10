Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP\'ye katıldı

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP'ye katıldı.
Ziraat mühendisi olan Şahinbaş'a parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş'ı "Değişimin simgesi" olarak tanımlayan Özgür Özel, "İsminizle onurlandık" dedi.
Sözcü'ye konuşan Şahinbaş, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kadınıyım, dedem de CHP'liydi, ben de dede ocağındayım" dedi.
Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş'la boşanmasının ardından 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini yapmıştı.
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