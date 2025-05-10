Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP\'ye katıldı

k K:

Yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere AKP'nin yönetici kesimindeki insanların hepsi CHP'nin kapısını çalıp bizi de partinize alın derlerse şaşırmayın. Çünkü çözülme başladı. Yaşasın Atatürk'ün partisi.