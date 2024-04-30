Eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis\'te cenaze töreni düzenlendi

Diyarbakır'da 1951 yılında doğan ve 17. Dönem Halkçı Partiden Diyarbakır Milletvekili seçilen Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bahçeci'nin ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer milletvekilleri katıldı. Bahçeci'nin naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

30.04.2024 11:49
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Vefat eden eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bahçeci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ve bazı milletvekilleri katıldı.

Bahçeci'nin naaşı, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

Diyarbakır'da 1951 yılında doğan Bahçeci, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Fakültesini bitirdi. Muhasebecilik ve mali müşavirlik yapan Bahçeci, 17. Dönem Halkçı Partiden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Siyasete Sosyaldemokrat Halk Partisinde devam eden Bahçeci, evli ve üç çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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