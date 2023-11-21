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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakların İsrail tarafından inşa edildiğini söyledi - Son Dakika

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakların İsrail tarafından inşa edildiğini söyledi

Ehud Barak, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesinin altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğunu ve bunların Hamas karargahı olarak kullanıldığını belirtti. Barak, sığınakların 40-50 yıl önce hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak amacıyla inşa edildiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesine düzenlediği baskın ve ardından bulduğu silahlar eleştirilere neden olmuştu.

21.11.2023 - 09:35,
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu.

Amanpour'un, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası." dedi.

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

Ehud Barak ise "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Ehud Barak, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakların İsrail tarafından inşa edildiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakların İsrail tarafından inşa edildiğini söyledi - Son Dakika
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