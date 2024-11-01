Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu - Son Dakika
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Politika

Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu

Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu\'nun yeni danışmanı oldu

Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Başkan Danışmanlığı görevine getirildiğini duyurdu.

01.11.2024 16:00
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İbrahim Özkan, yerel seçimde İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini istemişti. Özkan, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu desteklemeyeceğini açıklamasının ardından partisinden istifa etmişti.

Özkan, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun Siyasi Başkan Danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı. İbrahim Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nun 'Siyasi Başkan Danışmanlığı' görevine atanmış bulunmaktayım. Onur duydum. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Ekrem İmamoğlu 'na çok teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin şehri aziz İstanbul'a hizmet için var gücümüzle çalışacak, güçlü adımlarla güçlü yarınlar için umudu büyüterek ilerleyeceğiz."

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim ÖZKAN 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. Trabzonspor kongre üyesi olan ÖZKAN profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Özkan İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan, İYİ Parti, İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selami Karagülle:
    ÖYLE PUSLU HAVA Kİ KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL 44 6 Yanıtla
  • Serdar 4. Boyut:
    Körler sağırlar birbirlerini ağırlar 32 8 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ulan Belediye başkanına Danışman nedir ya ... 32 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Paralı Götür Gitsin 24 10 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Al birini vur ötekine 26 6 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    kesin dağ kadrosundan sorumludur 11 9 Yanıtla
  • Melih Babaoglu:
    Bu kadar yetki fazla. Bunlar kimin parası ile iş yapıyor unutuyorlar. Hakkım helal değil. Bir tele boşa harçanan paraya Tüyü yetmemiş yetim hakkı var. Kim yönetiyorsa. Nereyi yönetiyorsa. 15 0 Yanıtla
  • Ali E:
    hafız arkadaşım ekoyla kadeh tokusturacak demek ki 10 5 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    atayicisi gibi kıblesi belirsiz 9 3 Yanıtla
  • Subutay Koc:
    Sürekli parti değiştiren kişilerle yola çıkılır mı bunlar yarın da karşı tarafa gitmeyeceğinin garantisi yok 11 0 Yanıtla
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