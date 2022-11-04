MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti - Son Dakika
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MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti

04.11.2022 23:20

"Cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, beraat kararının ardından tahliye edildi. Tahliye sonrasında açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Bölücülerin, FETÖ'cülerin imanını gevrettik. Bununda bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var" dedi.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.

"DAHA SORULACAK BİR HESAP VAR"

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları önünde yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Kayaalp, açıklamada bulundu. Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır'da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kayaalp, yanında bulunan insanlarla beraber olduğunu söyledi. 5 yıl Diyarbakır'da destan yazdıklarını ifade eden Kayaalp, "Bölücülerin, FETÖ'cülerin imanını gevrettik. Bununda bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var. Bu komplonun arkasındaki isimleri tek tek biliyoruz. Bu komplo kurulurken nasıl planlandığı, niçin şahsım itibarsızlaştırılmak istendiği, kimler kurtarılmaya çalışıldığı hepsini biliyoruz" dedi.

Cinsel istismar suçundan yargılanıyordu! Eski Diyarbakır il başkanı beraat etti

"HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

"Milliyetçi camiayı Diyarbakır'da bitirmek için bu komployu kurdular" diyen Kayaalp, "Diyarbakır'da elde ettiğimiz başarıları yok etmek için bunu yaptılar. Bugün bunu kısa bir açıklama olarak yerine getirdim. Ama birkaç gün sonra isimler açıklayacağımız, kimler komplonun neresindeydi hepsini geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyetinde adalettin olduğuna herkes bir kere daha şahitlik etti" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti - Son Dakika

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